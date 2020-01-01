Тарифы "Комфорт" предполагают дополнительные услуги по продаже еды и прохладительных напитков. Также по тарифу предлагается проезд на более комфортных местах в поездах с системами климат-контроля и экологически чистыми туалетами.

Санкт-Петербург Ленинградская область "Стандарт" 41,60 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки;

2,08 руб. за каждый последующий километр после 20-го 36,12 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки;

2,58 руб. за каждый последующий километр после 14-го "Комфорт" 43,00 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки

поездом повышенной комфортности;

2,15 руб. за каждый последующий километр после 20-го 37,80 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки

поездом повышенной комфортности;

2,70 руб. за каждый последующий километр после 14-го "Ласточка" 48,40 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки

скорым поездом «Ласточка»;

2,42 руб. за каждый последующий километр после 20-го 41,02 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки

скорым поездом «Ласточка»;

2,93 руб. за каждый последующий километр после 14-го

Тарифы для поездок по другим субъектам РФ на пригородных электричках СЗЗППК

Новгородская область Обычные поезда:

3,50 руб. за 1 километр Электропоезда «Ласточка»:

3,60 руб. за 1 километр (без предоставления места)

3,80 руб. за 1 километр (в вагоне с предоставлением места) Псковская область 29,60 руб. за первые 10 км, вне зависимости от дальности поездки; 2,96 руб. за каждый последующий километр после 10-го Республика Карелия 2,82 руб. за 1 километр Мурманская область 1-90 км – 2,51 руб. за км вне зависимости от дальности

91-140 км – 0,50 руб. за каждый последующий км

141-190 км – 0,48 руб. за каждый последующий км Вологодская область 2,60 руб. за 1 километр

Тарифы на перевозку багажа и велосипедов

На 1 проездной билет допускается провоз ручной клади весом не более 36 кг, не превышающую по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) 180 см. При превышении нормы действуют следующие тарифы оплаты: