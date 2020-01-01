Тарифы "Комфорт" предполагают дополнительные услуги по продаже еды и прохладительных напитков. Также по тарифу предлагается проезд на более комфортных местах в поездах с системами климат-контроля и экологически чистыми туалетами.
|Санкт-Петербург
|Ленинградская область
|"Стандарт"
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41,60 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки;
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36,12 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки;
|"Комфорт"
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43,00 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки
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37,80 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки
|"Ласточка"
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48,40 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки
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41,02 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки
Тарифы для поездок по другим субъектам РФ на пригородных электричках СЗЗППК
|Новгородская область
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Обычные поезда:
Электропоезда «Ласточка»:
|Псковская область
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29,60 руб. за первые 10 км, вне зависимости от дальности поездки;
2,96 руб. за каждый последующий километр после 10-го
|Республика Карелия
|2,82 руб. за 1 километр
|Мурманская область
|1-90 км – 2,51 руб. за км вне зависимости от дальности
91-140 км – 0,50 руб. за каждый последующий км
141-190 км – 0,48 руб. за каждый последующий км
|Вологодская область
|2,60 руб. за 1 километр
Тарифы на перевозку багажа и велосипедов
На 1 проездной билет допускается провоз ручной клади весом не более 36 кг, не превышающую по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) 180 см. При превышении нормы действуют следующие тарифы оплаты:
|Субьект РФ
|Стоимость перевозки (вне зависимости от дальности поездки)
|Санкт-Петербург
|41 рубль
|Ленинградская область
|36 рублей
|Новгородская область
|35 рублей
|Псковская область
|29 рублей
|Руспублика Карелия
|28 рублей
|Мурманская область
|24 рубля