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Тарифы на проезд в электричках

Тарифы "Комфорт" предполагают дополнительные услуги по продаже еды и прохладительных напитков. Также по тарифу предлагается проезд на более комфортных местах в поездах с системами климат-контроля и экологически чистыми туалетами.

Санкт-Петербург Ленинградская область
"Стандарт"

41,60 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки;


2,08 руб. за каждый последующий километр после 20-го

36,12 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки;


2,58 руб. за каждый последующий километр после 14-го
"Комфорт"

43,00 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки
поездом повышенной комфортности;


2,15 руб. за каждый последующий километр после 20-го

37,80 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки
поездом повышенной комфортности;


2,70 руб. за каждый последующий километр после 14-го
"Ласточка"

48,40 руб. за первые 20 км, вне зависимости от дальности поездки
скорым поездом «Ласточка»;


2,42 руб. за каждый последующий километр после 20-го

41,02 руб. за первые 14 км, вне зависимости от дальности поездки
скорым поездом «Ласточка»;


2,93 руб. за каждый последующий километр после 14-го

Тарифы для поездок по другим субъектам РФ на пригородных электричках СЗЗППК

Новгородская область

Обычные поезда:
3,50 руб. за 1 километр

Электропоезда «Ласточка»:


3,60 руб. за 1 километр (без предоставления места)
3,80 руб. за 1 километр (в вагоне с предоставлением места)
Псковская область

29,60 руб. за первые 10 км, вне зависимости от дальности поездки;

2,96 руб. за каждый последующий километр после 10-го
Республика Карелия 2,82 руб. за 1 километр
Мурманская область 1-90 км – 2,51 руб. за км вне зависимости от дальности
91-140 км – 0,50 руб. за каждый последующий км
141-190 км – 0,48 руб. за каждый последующий км
Вологодская область 2,60 руб. за 1 километр

Тарифы на перевозку багажа и велосипедов

На 1 проездной билет допускается провоз ручной клади весом не более 36 кг, не превышающую по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) 180 см. При превышении нормы действуют следующие тарифы оплаты:

Субьект РФ Стоимость перевозки (вне зависимости от дальности поездки)
Санкт-Петербург 41 рубль
Ленинградская область 36 рублей
Новгородская область 35 рублей
Псковская область 29 рублей
Руспублика Карелия 28 рублей
Мурманская область 24 рубля

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